Во многих областях Украины раздается воздушная тревога: карта

В четверг, 27 июля, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога 27 июля раздается в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Традиционно сигнал тревоги объявлен в Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога 27 июля

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в указанных областях существует угроза применения баллистического вооружения окупантов.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — просят в ПС.