Во многих регионах Украины мобилизованные могут получить значительные доплаты: где и сколько платят

В некоторых регионах Украины мобилизованные граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В Украине местные власти поощряют граждан вступать в ряды ВСУ с помощью денежных доплат. Подобные инициативы уже работают в столице и ряде других областей.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Киев и область

Столичные власти запланировали в городском бюджете 50 млн гривен на помощь мобилизованным. Потому мобилизованные жители Киева могут получить разовую выплату в размере 30 тыс. грн. На получение денег могут рассчитывать мобилизовавшиеся после 1 декабря 2023 года лица.

В то же время власти Киева совместно с территориальными центрами комплектования разработали механизм, упрощающий процесс оформления денежной помощи. Благодаря этому мобилизованные граждане могут получить выплаты сразу после причисления в воинские части. Более того, в Киевской городской государственной администрации рассказали, что кроме мобилизованных на 30 тыс. грн могут рассчитывать те, кто заключил контракт с ВСУ на добровольной основе.

Львов

Наибольшую единоразовую выплату мобилизованным обещают во Львове. В этом областном центре власти предусмотрели на выплаты по 50 тыс. гривен на каждого человека. Однако следует отметить, что на эту сумму могут рассчитывать только те, кто добровольно заключил контракт с подразделениями Десантно-штурмовых войск или морской пехоты ВСУ.

Также во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной общины". Эта программа позволяет мобилизованным гражданам получить 25 тыс. грн. денежной помощи.

Одесса

В Одессе городской совет автоматизировал механизм выплат мобилизованным. Граждане, которые вступят в ряды ВСУ, могут получить 20 тыс. гривен. На 2024 год в городском бюджете на эти нужды заложено 20 млн. гривен.

Примечательно, что единовременную денежную помощь в Одессе могут получить и мобилизованные, и контрактники.

В Черноморске Одесской области городские власти от 1 января 2024 года также платят мобилизованным по 20 тыс. гривен. Для получения средств человеку следует обратиться к городскому голове с заявлением.

Харьковская область

В Богодуховской общине Харьковской области мобилизованные могут рассчитывать на получение 50 тысяч гривен. При этом деньги могут получить не только местные жители, но и внутри перемещенные лица, зарегистрированные в общине.

В Первомайской общине в Харьковской области мобилизованным выплачивают 20 тыс. грн. Для получения денег граждане должны быть зарегистрированы в общине. При этом финансовая помощь доступна также и внутренне перемещенным лицам.

Полтава

В Полтаве городской совет принял решение выплачивать мобилизованным в ряды ВСУ по 10 тыс. грн. Чтобы получить средства, нужно обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями.

Чернигов

В Чернигове 2024 мобилизованные могут рассчитывать на денежную помощь в размере 15 тыс. гривен. В мэрии объяснили, что это будет прямая поддержка и помощь для мобилизованных жителей Чернигова. Финансируется программа через Департамент социальной политики.

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил о том, что украинским защитникам, воюющим на нуле, нужно поднимать денежное довольствие до 200 тыс. грн в месяц.

Позже заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин отметил, что президент говорил о повышении зарплаты тем военным, кто на нуле уже более двух лет. Но это еще не окончательное решение.

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