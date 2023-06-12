Во многих регионах Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие области под угрозой

Неблагоприятные погодные условия будут держаться несколько дней.
В ряде регионов Украины синоптики объявили об опасности лесных пожаров. Она продлится сегодня, 12 июня, и в ближайшие несколько дней.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Неблагоприятные условия ожидаются в большинстве центральных областей, а также в нескольких регионах на севере и юге.
"12-14 июня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в предупреждении синоптиков.
Карта по состоянию на 12 июня
Карта по состоянию на 13-14 июня
Как сообщалось, в понедельник, 12 июня, дневная температура воздуха в западных и северных областях не будет превышать +10+16 градусов. Тем временем в юге и востоке — +20+26 градусов.
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