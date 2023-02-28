Во многих регионах Украины раздается воздушная тревога: карта

Во вторник, 28 февраля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным, опасность связана с активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

Пока известно, что взлетели российские истребители МиГ-31К ВВС РФ, которые являются носителями гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал", которые украинские средства ПВО не могут перехватить.

Также известно об активности стратегической авиации России, предположительно Ту-22м3 с Северо-Востока.