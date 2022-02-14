"Во-первых, это противно": В сети прокомментировали массовый побег олигархов и бизнесменов из Украины

"Во-первых, это противно": В сети прокомментировали массовый побег олигархов и бизнесменов из Украины

Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 самолетов.

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Александр Ярославский и ряд других олигархов и бизнесменов чартерными рейсами и частными самолетами поспешно покидают пределы Украины. Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 самолетов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, в воскресенье вылетели из Украины борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Сам Ахметов покинул страну 30 января, в тот же день уехал из Украины Виктор Пинчук.

Депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович, заказал частный борт на 50 человек, которым планируется вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

10 февраля уехали за границу Вадим Новинский и Александр Ярославский.

12-13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

"До анонсированной Белым домом войны еще больше 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже летят пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей "элитке". Это мегапозор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им незнакомо, - написал в своем Facebook политолог Андрей Золотарев.

"Во-первых, это противно. Во-вторых, ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха – только деньги", - отметил Петр Охотин.

Политический єксперт Сергей Быков процитировал слова польского киноведа Лешека Кумора: "Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы".

Кирилл Сазонов считает, что, несмотря на побег олигархов, никаких причин для паники нет: "Я повторю, что писал и говорил все это время. Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый – украинская армия готова встретить врага и легкой прогулки не будет. Второй – Россия получит весь набор санкций и жесткое сопротивление, что угрожает самому существованию путинского режима… Паника – лучший союзник врага сегодня".