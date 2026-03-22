Гроб с Филаретом выносят из храма
Во Владимирском соборе состоится чин отпевания и погребения патриарха.
Тело усопшего почетного патриарха Православной Церкви Украины Филарета будет находиться в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева до утра воскресенья 22 марта. Затем тело патриарха перенесут во Владимирский собор, где состоится погребение.
Как передает корреспондентка ТСН.ua, сейчас во Владимирском соборе немного людей.
В воскресенье, 22 марта, в 8.30 утра в Михайловском соборе началась заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит митрополит Епифаний.
Приблизительно в 11:00 траурная процессия с телом патриарха Филарета отправится от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору. Там состоится чин отпевания и захоронения.
Спикер ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий, отметил, что при жизни патриарх Филарет просил похоронить его во Владимирском соборе.
Умер патриарх Филарет
20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.
9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Эпифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета.
«Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности. Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины», — подчеркнул президент.