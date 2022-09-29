Во Владивостоке военкомы пытались пожарной сигнализацией "выкурить" из дома жителей, чтобы вручить повестки (видео)

В России военные выламывают двери и лезут сквозь форточки, чтобы вручить повестки.

Во Владивостоке военными придумали оригинальный способ, чтобы уже полностью выловить призывников во многоэтажках и вручить им повестки. Людей решили "выкурить" из их квартир посредством пожарной сигнализации.

Об этом рассказывают в Сети.

"Во Владивостоке в ЖК военнослужащие вместе с ментами включили пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки жителям, которые вышли бы из квартир", — говорится в сообщении.

Впрочем, подобная изобретательность мобилизационной группы не сработала, поскольку жители многоэтажки оказались более изобретательными.

Они "запеленговали" благодаря камерам наблюдения незваных гостей, написали в домовые чаты, предупредив других, и из квартир "во время пожара" никто не вышел.

Представители военкомата налепили повестки на закрытую дверь и ушли.

Напомним, что в Москве из-за мобилизации 39-летний мужчина совершил самоубийство. Житель Москвы выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 9 этаже.

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