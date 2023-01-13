Во временно оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва в районе аэропорта: фото

Сегодня, 13 января, во временно оккупированном городе Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва в районе аэропорта.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на главу городской военной администрации Бердянска Викторию Галицину.

В результате взрывов вспыхнул пожар.

"На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой", — сказала Галицына.

К слову, 26 февраля 2022 г. на территорию бывшего бердянского аэропорта вошла российская военная техника. В комментарии "Суспильному" военный обозреватель Михаил Жирохов отмечал, что в аэропорту "Бердянск" российской авиации нет, и его используют как военную базу.

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