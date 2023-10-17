Во временно оккупированном Бердянске раздался ряд громких взрывов

В Бердянске ночью – было громко.

Начиная с 02:33, 17 октября 2023 года жители временно оккупированного города слышали серию громких взрывов.

Об этом сообщает местная «власть».

Мол, по предварительным данным, «ПВО успешно отработала по вражеским ракетам, которые боевики ВСУ» выпустили по мирному городу.

Россияне утверждают, что ракеты якобы были сбиты на окраине города.

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«Информация о пострадавших и разрушении уточняется. Детали позже», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Бердянске "что-то сдетонировало".

Также информируют, что в Бердянске попали в аэропорт, — сдетонировали боекомплекты. В настоящее время эта информация требует уточнения и проверки.

Напомним, что ранее в России сообщили о неизвестных беспилотниках.

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