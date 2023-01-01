Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы: российская пропаганда прогнозируемо обвинила ВСУ

В ночь на 1 января 2023 года во временно оккупированном Россией Донецке прозвучал ряд взрывов.

Об этом сообщили в местных соцсетях и позже начали тиражировать обстрелы Донецка в известных российских пропагандистских «СМИ».

Речь шла о том, что в нескольких районах Донецка было несколько «прилетов», в частности, на улице Постышева, Артеме и бульваре Пушкина. В результате обстрела — повреждены жилые дома, магазины и проезжая часть улиц.

Российские пропагандисты не заставили себя ждать с выводами и обвинили украинских военных в обстрелах города одновременно не забыв о «западном влиянии».

Мол, «на обломках ракет, найденных на проезжей части после обстрела Ворошиловского района Донецка, – маркировка латиницей».

Российские «СМИ» также выпустили видео с очевидцами, якобы попавшими под «украинский обстрел».

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Ситуация в Донецке

Напомним, что в канун Рождества кафиры в очередной раз обстреляли Донецк. Во время обстрелов были разрушены дома, зафиксированы повреждения авто и т.д.

Добавим, что ранее из-за обстрелов часть Донецка оказалась без света.

Отметим, что российский пропагандист Дмитрий Рогозин получил ранение ягодиц и головы во время празднования дня рождения в Донецке.

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