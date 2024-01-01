Во временно оккупированном Донецке – взрывы: есть раненые и погибшие

Началась тревожная ночь для россиян на оккупированных территориях.
Через 10 минут после начала Нового года во временно оккупированном Донецке начали раздаваться взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и представители оккупационных "властей".
В обстреле россияне обвинили "украинские войска". Мол, "через 10 минут после наступления нового года выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку". Об этом сообщили в представительстве ДНР.
Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил о семи раненых и трех погибших в результате обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.
В соцсетях также сообщают, что в результате обстрела центра Донецка погибли и ранены.
Отметим, что обстрелянный центр города, в частности, отель Donbas Palace.
Также сообщается, что пропагандистский журналист погиб в центре Донецка при обстреле со стороны ВСУ, еще один ранен. Об этом информирует пропагандистское "информагентство" ТАСС со ссылкой на оперативные службы "ДНР".
Тем временем в Макеевке запускают фейерверки.
Обновлено 01:18
Сообщают о 4 погибших и 14 раненых в результате прилетов во временно оккупированном Донецке.
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