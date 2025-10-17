Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 октября в оккупированном россиянами Донецке раздались взрывы. По словам местных жителей, детонации были слышны в нескольких районах города. Горожанам советовали отойти подальше от окон.

Сообщается, что после взрывов по небу наблюдали вспышки. В социальных сетях публикуют кадры с яркими вспышками и звуками взрывов.

Официальных комментариев от украинской стороны пока нет. Представители оккупационной администрации традиционно обвиняют в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что захватчики закрыли некоторые шахты, но законсервировали их ненадлежащим образом. Далее эти воды пойдут в грунтовые и вода будет отравлена, в частности, в Донецке .

Мы ранее информировали, что при ударе по Донецку был ликвидирован командующий 8-й армией РФ .