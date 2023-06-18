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Во временно оккупированном Геническом утро началось с "бавовны" (фото)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Геническом утро началось с "бавовны" (фото)

Утро у окупантов началось с громких звуков / Фото: ТСН.ua

Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщили новости с оккупированной территории.

У оккупантов во временно оккупированном Геническе случалась «бавовна» по их БК.

«Во временно оккупированном Геническом утро начинается бодро! Бавовна!», — иронизируют пользователи социальных сетей.

Также в Сети делятся фото соответствующего «хлопка» с оккупированной территории и уточняют, что речь идет о пригороде Геническе.

«В районе Рыково утро началось так. Минус значительный состав БК».

"Гепает очень громко, но дыма не видно", — уточняют информацию мониторинговые каналы.

На днях в Мариуполе в очередной раз было "громко". Там 6 июня раздался взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
385
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