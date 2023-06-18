Во временно оккупированном Геническом утро началось с "бавовны" (фото)

Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщили новости с оккупированной территории.

У оккупантов во временно оккупированном Геническе случалась «бавовна» по их БК.

«Во временно оккупированном Геническом утро начинается бодро! Бавовна!», — иронизируют пользователи социальных сетей.

Также в Сети делятся фото соответствующего «хлопка» с оккупированной территории и уточняют, что речь идет о пригороде Геническе.

«В районе Рыково утро началось так. Минус значительный состав БК».

"Бавовна" в Генічеську (3 фото)

"Гепает очень громко, но дыма не видно", — уточняют информацию мониторинговые каналы.

На днях в Мариуполе в очередной раз было "громко". Там 6 июня раздался взрыв.