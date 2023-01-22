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Во временно оккупированном Харцызске раздаются звуки взрывов: видно зарево

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
22
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Харцызске раздаются звуки взрывов: видно зарево

Фото: ТСН.ua

На временно оккупированной территории Донецкой области – неспокойная ночь.

Во временно оккупированном Харцызске и Иловайске в ночь на 22 января 2023 года раздаются взрывы и видны вспышки от вероятных "прилетов".

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они довольно эмоционально комментируют звуки, восходящие к взрывам.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В настоящее время "власти "ДНР", которые с 2014 года временно оккупировали Харцызск и Иловайск, удерживается от сообщений о ситуации, которая произошла.

Ситуация на временно оккупированном Донбассе

Напомним, что в результате удара в здании Макеевского ПТУ погибли около 600 оккупантов.

Министерство обороны России признало, что число погибших в результате удара составляет 89 человек. В то же время уцелевших солдат командование оккупантов хотело отправить в наступление, чтобы списать как свидетелей.

Тем временем в России заявили, что не обнародуют списки погибших в результате удара по ПТУ Макеевки.

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Дата публикации
Просмотры
22
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