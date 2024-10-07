Во временно оккупированном Крыму из-под носа в ФСБ эвакуировали семью офицера ВМС Украины

С временно оккупированного Крыма отряд специальной разведки военно-морских сил «Ангелы» эвакуировал семью офицера ВМС.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Отряд специальной разведки "Ангелы" на выполнение задачи командующего ВМС ВС Украины Алексея Неежпапы провел сложную операцию и эвакуировал из временно оккупированного Крыма семью офицера Военно-морских сил", — говорится в сообщении.

Семья офицера ВМС Украины покинула временно оккупированный Крым из-за преследований со стороны ФСБ. 18 сентября оккупанты задержали всю семью из четырех человек — родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу. В течение трех дней их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками, пытаясь заставить офицера сотрудничать.

20 сентября семью офицера ВМС Украины временно отпустили, требуя, чтобы в течение пяти дней он вышел на связь с сотрудниками ФСБ, в противном случае семье угрожало многолетнее заключение. Офицер доложил о ситуации командующему ВМС Украины, после чего было решено привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС "Ангелы", известный многочисленными успешными эвакуациями.

"Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у окупантов", — рассказали в ВМС.

В пресс-службе сообщили, что отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" уже эвакуировал 73 человека, среди которых как гражданские, так и военнослужащие.

Напомним, в городе Горняк Донецкой области правоохранителям удалось эвакуировать под обстрелом вражеского дрона две семьи с детьми.

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