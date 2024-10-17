Во временно оккупированном Крыму львы напали на сотрудницу сафари-парка

Женщина погибла.
Три льва напали на сотрудницу сафари-парка "Тайган" во временно оккупированном Крыму, женщина погибла.
Об этом сообщают рос"СМИ".
Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда.
Директор парка Олег Зубков заявил, что львов, напавших на женщину, усыплять не будут:
Мол, львы здесь ни при чем, это человеческий фактор.
"Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. Со львами никто ничего не будет делать", — заявил глава сафари-парка.
Следствие сообщало, что сотрудница парка зашла в клетку с хищниками для уборки и не закрыла засов двери между двумя ее помещениями.
Напомним:
- На территории природного парка "Эргаки" в Красноярском крае медведь напал на группу из четырех туристов, совершавших спортивный категориальный поход.
- А на территории Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. В живых она нашлась только через сутки.
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