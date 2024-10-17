Во временно оккупированном Крыму львы напали на сотрудницу сафари-парка

Три льва напали на сотрудницу сафари-парка "Тайган" во временно оккупированном Крыму, женщина погибла.

Об этом сообщают рос"СМИ".

Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда.

Директор парка Олег Зубков заявил, что львов, напавших на женщину, усыплять не будут:

Мол, львы здесь ни при чем, это человеческий фактор.

"Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. Со львами никто ничего не будет делать", — заявил глава сафари-парка.

Следствие сообщало, что сотрудница парка зашла в клетку с хищниками для уборки и не закрыла засов двери между двумя ее помещениями.

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Напомним:

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