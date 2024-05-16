Во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек" вспыхнул пожар после ракетной атаки — соцсети

В ночь на 16 мая 2024 года неизвестные ракеты атаковали временно оккупированный крымский полуостров.

Об этом говорится в сообщении в социальных сетях и мониторинговых каналах.

Согласно сообщениям местных "властей", в Севастополе работало "ПВО". Также в городе начали раздаваться сирены из-за массированной ракетной атаки.

Сообщалось о восьми самолетах-разведчиках, которые были замечены за последние сутки. Мол, такого раньше не было.

Собственно, состоялась вторая за сутки попытка атаковать севастопольский аэродром "Бельбек".

Россияне отчитались, что над Крымским полуостровом были сбиты пять ракет.

Однако в то же время очевидцы и источники мониторинговых каналов заявили, что на аэродроме "Бельбек" произошел пожар, потому что попали по топливному составу.

Позже в Сети появились соответствующие фото и видео. Также пишут о попадании по авиабазе Гвардейска.

В то же время, информация требует подтверждения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “БЛ…! ЧТО ЭТО ТАКОЕ!” В КРЫМУ — ГРОМКИЕ ВЗРЫВЫ И ДЕТОНАЦИЯ! Люди снимают видео!

Напомним, что российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом.

Добавим, что 6 мая ГУР Минобороны Украины с помощью дрона Magura V5 поразило и уничтожило скоростной катер врага в бухте Узка в Крыму. Позже в разведке уточнили, что уничтожили в Черном море российский катер серии "Мангуст", которых в тамошней акватории не так много. Судно затонуло.

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