Во временно оккупированном Крыму начали отключать Интернет — партизаны

В последнее время в Крыму началось регулярное отключение Интернета.

Об этом информируют источники партизанского движения "АТЕШ", действующего на временно оккупированном украинском полуострове Крым.

Об этом партизаны сообщили в социальных сетях.

Скорее всего, оккупанты осознанно прерывают связь, чтобы предотвратить передачу информации о своих перемещениях. Таким образом, они пытаются помешать неравнодушным гражданам корректировать удары Сил обороны Украины.

"Это в очередной раз подчеркивает важность нашего единства в борьбе за свободу и освобождение полуострова от оккупационного режима. Несмотря на эти трудности, мы продолжаем прилагать максимальные усилия для победы над россиянами и их сторонниками", — говорится в сообщении.

Напомним, что после взрывов в оккупированном Севастополе 17 ноября россияне заявили о попытке атаки вроде бы украинскими ракетами "Нептун".

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