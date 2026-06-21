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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались мощные взрывы: под атакой Керчь, Бахчисарай и район Таврической ТЭС

В ночь на 21 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучала серия мощных взрывов — российская ПВО активно работала в районе Керчи, Бахчисарая, Красноперекопска и вблизи Таврической ТЭС.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым / © Фото из открытых источников

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 21 июня зафиксировали массированную атаку беспилотников. Об этом сообщают местные телеграммы и очевидцы.

Первые мощные взрывы прогремели около 23:53 в Бахчисарае. По словам очевидцев, ударная волна была настолько сильна, что в городе сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

После полуночи серия взрывов началась в Керчи. Местные жители сообщали о минимум десяти взрывах со стороны Азовского моря. Также в районе Аршинцева была слышна стрельба, вероятно, русские военные пытались сбивать воздушные цели.

Громкие взрывы слышали жители Нижнегорского района, поселка Октябрьское, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

Кроме того, очевидцы сообщили о двух пусках ракет российской противовоздушной обороны в районе Зуи Белогорского района, а также двух запусках из района Таврической теплоэлектростанции.

По предварительным данным, российская ПВО пыталась отбивать атаку беспилотников, атаковавших военные и энергетические объекты на полуострове. Официальной информации о последствиях пока нет.

Напомним, ранее российские кафиры временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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