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Во временно оккупированном Крыму оккупанты вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Крыму оккупанты вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников

Враг обучает молодежь на оккупированных территориях руководить беспилотниками / Фото: MIL.IN.UA

оккупанты работают с молодежью.

На временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в этом Крыму враг проводит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на курс можно только при согласии на окончание пойти добровольцем на захватническую войну против Украины.

Таким образом, враг еще раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют.

Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
83
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