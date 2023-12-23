Во временно оккупированном Крыму оккупанты вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников

На временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в этом Крыму враг проводит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на курс можно только при согласии на окончание пойти добровольцем на захватническую войну против Украины.

Таким образом, враг еще раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют.

Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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