Во временно оккупированном Крыму переименуют населенные пункты, чтобы вернуть исторические наименования на крымскотатарском языке.

Об этом шла речь на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, о ее использовании для обозначения топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

Подготовка этого решения продолжается во исполнение Закона об осуждении и запрещении российской пропаганды и деколонизации топонимии.

"Сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, которые обслуживают такие указатели", - говорится в сообщении.

По результатам заседания, Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Напомним, что в Украину возвращается "скифское золото", которое было в музеях Крыма во время оккупации.

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