Во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение

Оккупанты заявили, что толчки были малозаметными.

Во временно оккупированном Крыму в понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре на глубине до 15 километров.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Эпицентр толчков зафиксирован между Ялтой и Алуштой. Наиболее ощутимы они были на южном берегу украинского полуострова.

Оккупационные "власти" заявили, что толчки были едва заметными и не привели к разрушениям.

Землетрясение в Закарпатье 27 февраля

На Закарпатье в районе поселка Большая Добронь в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 2 км.

По словам сейсмолога Александра Кендзеры, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

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