Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы — мониторинговые каналы

Оккупантов ждала тревожная ночь.
О трех взрывах в районе аэродрома Кировского и одном взрыве в районе Джанкоя заявили очевидцы.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".
Позже он уточнил, что речь шла о 4 взрывах над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией Кировское, уточняют местные жители.
Напомним, Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.
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