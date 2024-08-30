Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы — мониторинговые каналы

О трех взрывах в районе аэродрома Кировского и одном взрыве в районе Джанкоя заявили очевидцы.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

Позже он уточнил, что речь шла о 4 взрывах над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией Кировское, уточняют местные жители.

Также читайте Россия защищает Крымский мост выставочной ПВО "Панцирь-С1М": фото

Напомним, Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.