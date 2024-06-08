Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Крым снова атаковали неизвестные дроны

Неспокойная ночь ждала оккупантов.

В ночь на 8 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы.

В частности, громкий объемный взрыв был слышен в Балаклаве, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Позже громкий взрыв был слышен во всех районах Севастополя.

По данным источника, первый взрыв в 01:39 произошел в районе Балаклавской ТЭС.

Перед взрывом вроде бы слышны очереди из крупнокалиберного оружия — соответственно, — похоже на атаку БПЛА.

От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации автомобилей, рассказывают очевидцы.

"Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря – это морской дрон", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям местных жителей, "стало плохо какому-нибудь кораблю".

Взрыв в море раздался вблизи Стрелковой бухты.

Также очевидцы заявили о звуках БПЛА возле поселка Новоселовское Раздольненского района.

К тому же ночью в Севастополе раздалась стрельба.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация