Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Неспокойная ночь ждала оккупантов.
В ночь на 8 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы.
В частности, громкий объемный взрыв был слышен в Балаклаве, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Позже громкий взрыв был слышен во всех районах Севастополя.
По данным источника, первый взрыв в 01:39 произошел в районе Балаклавской ТЭС.
Перед взрывом вроде бы слышны очереди из крупнокалиберного оружия — соответственно, — похоже на атаку БПЛА.
От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации автомобилей, рассказывают очевидцы.
"Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря – это морской дрон", – говорится в сообщении.
Согласно сообщениям местных жителей, "стало плохо какому-нибудь кораблю".
Взрыв в море раздался вблизи Стрелковой бухты.
Также очевидцы заявили о звуках БПЛА возле поселка Новоселовское Раздольненского района.
К тому же ночью в Севастополе раздалась стрельба.
Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.
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