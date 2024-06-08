Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

В ночь на 8 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы.

В частности, громкий объемный взрыв был слышен в Балаклаве, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Позже громкий взрыв был слышен во всех районах Севастополя.

По данным источника, первый взрыв в 01:39 произошел в районе Балаклавской ТЭС.

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Перед взрывом вроде бы слышны очереди из крупнокалиберного оружия — соответственно, — похоже на атаку БПЛА.

От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации автомобилей, рассказывают очевидцы.

"Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря – это морской дрон", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям местных жителей, "стало плохо какому-нибудь кораблю".

Взрыв в море раздался вблизи Стрелковой бухты.

Также очевидцы заявили о звуках БПЛА возле поселка Новоселовское Раздольненского района.

К тому же ночью в Севастополе раздалась стрельба.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

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