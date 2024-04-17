Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — мониторинговые каналы

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — мониторинговые каналы

Мониторинговые каналы заявили о взрывах в Крыму

Для окупантов наступила тревожная ночь.

В ночь на 17 апреля 2024 года в Джанкое во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

По предварительной информации, взрывы прогремели до начала воздушной тревоги.

Сообщается о пожаре.

В настоящее время информация проверяется и уточняется.

Ранее сообщалось, что кафиры в Крыму зафиксировали опрокидывание бетереи "Градов".

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация