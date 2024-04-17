Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — мониторинговые каналы

Для окупантов наступила тревожная ночь.
В ночь на 17 апреля 2024 года в Джанкое во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
По предварительной информации, взрывы прогремели до начала воздушной тревоги.
Сообщается о пожаре.
В настоящее время информация проверяется и уточняется.
Ранее сообщалось, что кафиры в Крыму зафиксировали опрокидывание бетереи "Градов".
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