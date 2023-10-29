Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе

В Евпатории и районе около 20 минут были слышны звуки движения беспилотников.

Об этом сообщают очевидцы происшествия, пишет в Telegram-канале «Крымский ветер».

Также периодически раздается стрельба со стороны Заозерного.

«В Черноморском то ли стреляют по каким-то воздушным целям, то ли эти цели куда-то попадают», — говорится в сообщении.

Также местные сообщают о двух взрывах.

К тому же в Черноморском «росПВО» стреляет по беспилотникам

Очевидцы сообщают, что очень страшно и прячутся с детьми в подвалах.

Напомним, что в Крыму партизаны обнаружили большое место дислокации кафиров в районе Джанкоя.

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