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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе

В Крыму началась тревожная ночь / Фото: ТСН.ua

В Евпатории и районе около 20 минут были слышны звуки движения беспилотников.

Об этом сообщают очевидцы происшествия, пишет в Telegram-канале «Крымский ветер».

Также периодически раздается стрельба со стороны Заозерного.

«В Черноморском то ли стреляют по каким-то воздушным целям, то ли эти цели куда-то попадают», — говорится в сообщении.

Также местные сообщают о двух взрывах.

К тому же в Черноморском «росПВО» стреляет по беспилотникам

Очевидцы сообщают, что очень страшно и прячутся с детьми в подвалах.

Напомним, что в Крыму партизаны обнаружили большое место дислокации кафиров в районе Джанкоя.

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Просмотры
662
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