Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы: детали

Утром юзеры в социальных сетях начали сообщать о звуках взрывов во временно оккупированном в Крыму Севастополе.

Также есть сообщения о звуках взрывов на аэродроме Бельбек в Крыму.

К марафону взрывного утра, по сообщениям пабликов, присоединилась Евпатория.

Согласно сообщениям в социальных сетях, по меньшей мере дважды сработали системы ПВО.

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Ситуация в Крыму

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия держит в Крыму носители ядерного оружия. Разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия России и знает, где оно расположено.

Также ранее на севере Крыма раздались взрывы.

Россияне и коллаборанты на аннексированном полуострове тревожны. В Крыму царит очень напряженная атмосфера, панические настроения усиливаются с каждым днем.

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