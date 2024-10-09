Во временно оккупированном Крыму звучала сирена: что произошло

Речь идет о сигнале опасности.
В ночь на 9 октября 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Речь шла об угрозе использования баллистики.
"В Севастополе включили сигнал "Балистика!" и сразу выключили", — сообщают очевидцы.
В то же время местные оккупанты опасаются использования ракет.
Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии раздавались взрывы. Советник подконтрольного РФ главе Крыма Олег Крючков заявлял о возгорании на нефтебазе. Феодосийские оккупационные власти сообщали об эвакуации более тысячи жителей города.
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