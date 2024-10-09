Во временно оккупированном Крыму звучала сирена: что произошло

В ночь на 9 октября 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Речь шла об угрозе использования баллистики.

"В Севастополе включили сигнал "Балистика!" и сразу выключили", — сообщают очевидцы.

В то же время местные оккупанты опасаются использования ракет.

Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии раздавались взрывы. Советник подконтрольного РФ главе Крыма Олег Крючков заявлял о возгорании на нефтебазе. Феодосийские оккупационные власти сообщали об эвакуации более тысячи жителей города.

Читайте также: