ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы: над городом поднялся дым

Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, после чего над городом поднялся густой дым.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Атака на Луганск

Атака на Луганск / © из соцсетей

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, после чего над городом зафиксировали густой дым. В настоящее время точные причины инцидента остаются неизвестными.

О взрывах сообщают местные жители и Telegram-каналы. По их словам, в разных районах города было слышно несколько громких звуков, после чего появились столбы дыма.

Официальных комментариев от оккупационных властей или украинской стороны по состоянию на данный момент нет. Информация о возможных разрушениях или пострадавших также пока не поступала.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что Силы обороны поразили один из крупнейших нефтяных портов РФ на Балтике: возник пожар

Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Приморске Ленинградской области РФ — одному из ключевых экспортных хабов страны. В результате атаки поврежден резервуар с топливом и вспыхнул пожар.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie