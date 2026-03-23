- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 255
- Время на прочтение
- 1 мин
Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы: над городом поднялся дым
Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, после чего над городом поднялся густой дым.
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, после чего над городом зафиксировали густой дым. В настоящее время точные причины инцидента остаются неизвестными.
О взрывах сообщают местные жители и Telegram-каналы. По их словам, в разных районах города было слышно несколько громких звуков, после чего появились столбы дыма.
Официальных комментариев от оккупационных властей или украинской стороны по состоянию на данный момент нет. Информация о возможных разрушениях или пострадавших также пока не поступала.
Обстоятельства происшествия уточняются.
