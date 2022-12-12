Во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт: стало известно, почему

В Мариуполе зреет очередной социальный бунт.
Об этом в социальных сетях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Картинки от пропаганды уже не работают, оккупационные власти молчат, проблемы накапливаются.
"Не хватает только катализатору. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет.
Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.
Какая ситуация в Мариуполе
Напомним, что российские кафиры начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.
Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.
К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из — за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.
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