Во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт: стало известно, почему

Об этом в социальных сетях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Картинки от пропаганды уже не работают, оккупационные власти молчат, проблемы накапливаются.

"Не хватает только катализатору. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет.

Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Мариуполе

Напомним, что российские кафиры начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.

Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.

К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из — за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.

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