Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар (видео)

Одна из версий – замыкание проводки.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся пожар, загорелся ТЦ "Восточный".
Об этом пишет "Мариуполь. Сопротивление" и местные Telegram-каналы.
Местные паблики сообщают, что здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета".
Одна из версий – замыкание проводки. Также выдвигают версию, что там загорелся мусор, и пламя уже потом перекинулось на торговый центр.
В сети опубликовали видео, на котором виден дым из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.
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