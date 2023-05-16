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Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар (видео)

В Мариуполе вспыхнул пожар / Фото: t.me/kievreal1

Одна из версий – замыкание проводки.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся пожар, загорелся ТЦ "Восточный".

Об этом пишет "Мариуполь. Сопротивление" и местные Telegram-каналы.

Местные паблики сообщают, что здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета".

Одна из версий – замыкание проводки. Также выдвигают версию, что там загорелся мусор, и пламя уже потом перекинулось на торговый центр.

В сети опубликовали видео, на котором виден дым из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.

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Дата публикации
Просмотры
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