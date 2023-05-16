Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся пожар, загорелся ТЦ "Восточный".

Об этом пишет "Мариуполь. Сопротивление" и местные Telegram-каналы.

Местные паблики сообщают, что здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета".

Одна из версий – замыкание проводки. Также выдвигают версию, что там загорелся мусор, и пламя уже потом перекинулось на торговый центр.

В сети опубликовали видео, на котором виден дым из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.

Читайте также: