- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Время на прочтение
- 1 мин
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов
В ночь на 5 июля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было громко. Представители оккупационной администрации заявили об атаке беспилотников и работе российской противовоздушной обороны.
По сообщению представителя оккупационных властей Владимира Рогова, в Мелитополе раздались взрывы. По его словам, причиной стала атака беспилотников, которую якобы отражала российская ПВО.
Другие подробности относительно возможных последствий атаки пока не сообщаются. Информация о повреждениях или пострадавших на данный момент отсутствует.
Независимого подтверждения заявлений оккупационной администрации пока нет. Официальные украинские военные не комментировали информацию о ночных взрывах в Мелитополе.
Ранее сообщалось, что армия РФ замучила насмерть в Мелитополе двух школьников.