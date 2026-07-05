Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов

Дрон / © ТСН.ua

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По сообщению представителя оккупационных властей Владимира Рогова, в Мелитополе раздались взрывы. По его словам, причиной стала атака беспилотников, которую якобы отражала российская ПВО.

Другие подробности относительно возможных последствий атаки пока не сообщаются. Информация о повреждениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

Независимого подтверждения заявлений оккупационной администрации пока нет. Официальные украинские военные не комментировали информацию о ночных взрывах в Мелитополе.

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Ранее сообщалось, что армия РФ замучила насмерть в Мелитополе двух школьников.

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