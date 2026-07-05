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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
1 мин

Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов

В ночь на 5 июля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было громко. Представители оккупационной администрации заявили об атаке беспилотников и работе российской противовоздушной обороны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По сообщению представителя оккупационных властей Владимира Рогова, в Мелитополе раздались взрывы. По его словам, причиной стала атака беспилотников, которую якобы отражала российская ПВО.

Другие подробности относительно возможных последствий атаки пока не сообщаются. Информация о повреждениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

Независимого подтверждения заявлений оккупационной администрации пока нет. Официальные украинские военные не комментировали информацию о ночных взрывах в Мелитополе.

Ранее сообщалось, что армия РФ замучила насмерть в Мелитополе двух школьников.

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