Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют об атаке дронов

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В ночь на 3 июля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучала серия взрывов и стрельба. Представители оккупационной администрации заявили о якобы атаке беспилотников по городу.

Об инциденте сообщил назначенный Россией представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе была слышна стрельба и взрывы, причиной которых он назвал атаку беспилотников.

Рогов утверждает, что российская противовоздушная оборона отражает атаку по Мелитополю. Других подробностей относительно последствий, повреждений или возможных пострадавших пока нет.

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Официального подтверждения информации из независимых источников в данный момент не поступало. Мелитополь, находящийся под российской оккупацией с 2022 года, регулярно становится зоной ударов по военным объектам оккупационных сил.

Ранее Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одному из крупнейших производителей смазочных масел в России, расположенном более чем в 1300 км от линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также был поражен стратегический объект в Пензенской области, где производятся компоненты для ракетного вооружения, которое РФ использует для ударов по украинским городам. Украина продолжает реализовывать стратегию дальнобойных ударов по военно-промышленным объектам РФ как ответ на российскую агрессию.

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