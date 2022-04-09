Во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили экс-сотрудника СБУ

Мужчину вывезли в неизвестном направлении.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили 66-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что мелитополец — бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Захватчики пришли в дом мужчины и похитили. Сейчас его местонахождение неизвестно.

По словам близких, пенсионер страдает астмой. Впрочем, русские захватчики не разрешили ему взять с собой лекарство.

Как сообщалось, в селе Верхний Токмак Запорожской области, временно оккупированный российской армией, захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Жителям села угрожают.

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