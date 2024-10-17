Во временно оккупированном Скадовске вспыхнул пожар

Огонь охватил значительную площадь.
Сообщается, что во временно оккупированном Скадовске горит здание шиномонтажа.
Об этом заявил в сообщении в социальных сетях представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
На видео люди пытаются оттащить машины подальше от эпицентра пожара, работают пожарные.
Напомним, что ранее в Скадовске раздался взрыв: коллаборант Сальдо пожаловался на якобы удар HIMARS.
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