Во временно оккупированном Скадовске вспыхнул пожар

Сообщается, что во временно оккупированном Скадовске горит здание шиномонтажа.

Об этом заявил в сообщении в социальных сетях представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

На видео люди пытаются оттащить машины подальше от эпицентра пожара, работают пожарные.

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Напомним, что ранее в Скадовске раздался взрыв: коллаборант Сальдо пожаловался на якобы удар HIMARS.

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