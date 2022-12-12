Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с коллаборантом Булюком

Сегодня, 12 декабря, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка.

Об этом сообщила пресс-служба Скадовского городского совета.

"В 12:30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой", — говорится в сообщении.

После инцидента несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Проводят обыски и проверки документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.



Отметим, Виталий Булюк в 2020 году был избран депутатом Херсонского областного совета от партии "Наш край".

11 мая 2022 года Булюку заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. По данным движения "Честно", 16 апреля он помогал оккупантам захватить здание одного из городских советов на территории области. Также он убеждал местных жителей не мешать россиянам раздавать так называемую "гуманитарную помощь".

19 мая Булюка оккупационные власти избрали одним из "заместителей" председателя облгосадминистрации Владимира Сальдо.

17 августа коллаборант Булюк стал временным главой оккупационной администрации Херсонщины.

Коллаборанты из Херсона

Месяцем ранее, 9 ноября, гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя Кирилла Стремоусова.

Ранее депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань рассказывал о неоднократном отравлении самого же Сальдо.

Также он добавил, что люди из ФСБ активно лишают коллаборантов власти. Вероятно, все потому, что Сальдо и компания слишком активно разворовывали предприятия на Херсонщине.

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