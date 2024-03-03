Во временно оккупированной Феодосии прозвучало несколько мощных взрывов

В Феодосии раздалось несколько мощных взрывов, об этом пишут российские и крымские телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

Согласно сообщениям в социальных сетях, прозвучали два мощных взрыва. После некоторой паузы в течение часа раздалось еще несколько взрывов, от которых у местных жителей задрожали стекла.

Пока оккупационные власти ситуацию не комментировали.

Взрывы якобы раздались в районе нефтебазы.

Напомним, в ночь на 1 марта взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской области РФ. Россияне заявили об атаке дронами по "Заводу имени Я. М. Свердлова", производящему взрывчатку.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.