Во временно оккупированной Феодосии прозвучало несколько мощных взрывов

У окупантов началась неспокойная ночь.
В Феодосии раздалось несколько мощных взрывов, об этом пишут российские и крымские телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.
Согласно сообщениям в социальных сетях, прозвучали два мощных взрыва. После некоторой паузы в течение часа раздалось еще несколько взрывов, от которых у местных жителей задрожали стекла.
Пока оккупационные власти ситуацию не комментировали.
Взрывы якобы раздались в районе нефтебазы.
Напомним, в ночь на 1 марта взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской области РФ. Россияне заявили об атаке дронами по "Заводу имени Я. М. Свердлова", производящему взрывчатку.
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