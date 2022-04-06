Во временно оккупированной Каховке учителя отказались сотрудничать с "новыми" властями

Украинские учителя заблокировали работу оккупационных властей.

В Каховке педагоги отказались работать по приказам "гауляйтера" и возобновлять учебу в местных школах.

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Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

"В Каховке все учителя отказались работать с новым "назначенником". Они сказали, что никаких указаний не будут выполнять", — рассказал Хлань.

По его словам, новый "руководитель" оккупационной администрации Павел Филипчук заявил, что никто не будет получать зарплату, если не будет выполнять приказы. Впрочем, это украинских учителей не испугало.

По словам журналиста Батурина, Филипчук грозится отправить непокорных учителей "на подвал".

"Своих людей, которые работали бы по законам российских фашистов, у гауляйтера нет вовсе от слова", — говорит журналист.

Напомним, что российские оккупанты во время мирного митинга в Каховке Херсонской области похитили по меньшей мере четырех человек. Где они сейчас находятся – неизвестно.