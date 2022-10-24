Во временно оккупированной Новой Каховке раздался взрыв

Что стало причиной взрыва – пока неизвестно.

Во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщают местные "Телеграммы"-каналы.

Что стало причиной взрыва – пока неизвестно.

По сообщениям местных жителей, в месте взрыва базировались оккупанты.

Ситуация на Херсонском направлении

Украинские войска наступают на Херсонщине.

Российские войска в Херсонской области могут во время отступления взорвать дамбу Каховской ГЭС.

По данным украинской разведки, оккупанты заминировали дамбу Каховского водохранилища еще в апреле. На прошлой неделе дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены два военных тентованных "Камаза", полностью загруженных ящиками со взрывчаткой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Также президент сообщил, что в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия будет нести ответственность за планы взорвать Каховскую ГЭС.

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