Во временно оккупированных городах Донецкой области раздались взрывы: в некоторых районах пропал свет

На видео, распространяемое в социальных сетях, видно зарево от взрывов.

В ночь на 26 ноября 2023 года беспокойно было жителям так называемой "ДНР".

В социальных сетях распространили информацию о том, что во временно оккупированном Харцызске раздались взрывы. Также похожая ситуация повторилась в городе Зугрес, который входит в Харцызское городское общество Донецкого района Донецкой области и принадлежит к Донецкой агломерации.

В социальных сетях появилась информация о зареве и "синем небе" ночью, столь мощными были вспышки. Свет от некоторых освещал все вокруг.

Мониторинговые каналы сообщают, что есть попадания во временно оккупированную Макеевку. К тому же, нескольких районов Донецка и Макеевки исчез свет.

Ранее ВСУ поразили российский БТР с личным составом. Задание выполнили воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Читайте также: