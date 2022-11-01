Во временно захваченном Бердянске неизвестные подорвали "заммэра": подробности

Коллаборант ранее работал журналистом и даже занимал должность спикера городского головы.

Во временно оккупированном Бердянске вчера, 31 октября, неизвестные взорвали местного коллаборанта Павла Ищука.

Об этом сообщают пропагандистские средства информации.

Отмечается, что "заммэра по внешней политике и массовым коммуникациям" Павел Ищук получил ранения после того, как во его дворе сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками. Раненого коллаборанта доставили в больницу.

Ранее Ищук был украинским журналистом и главным редактором издания "Город". Также раньше коллаборант работал спикером местного городского головы.

В местном телеграмм-канале "Бердянск в оккупации" сообщают, что устройство разместили в газовой трубе, а имущество города и люди в результате взрыва не пострадали.

Напомним, что журналистке из оккупированного Мариуполя объявили о подозрении в коллаборационизме.

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