Во временно захваченном Энергодаре остановили работу ТЭС: что произошло

Во временно захваченном российскими оккупантами Энергодаре Запорожской области остановила работу тепло-электростанции.

Остановку ТЭС местные власти называют вынужденным шагом. Дело в том, что на предприятии закончились запасы угля.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, сейчас организовать регулярные поставки угля невозможно. Этому несколько причин: российская оккупация города, логистические трудности из-за боевых действий на юге Украины, а также разрушенные объекты инфраструктуры: мосты и участки железной дороги.

Орлов заверил, что остановка ТЭС не отразится на населении. Персонал станции временно переведут на вынужденный простой.

"Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре есть и будет — переведено на ЗАЭС. Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре", — подчеркнул городской голова.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС в городе Энергодар. До сегодняшнего дня крупнейшая атомная электростанция в Европе временно находится под контролем кафиров. Позже российские кафиры запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

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