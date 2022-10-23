Во временно захваченном Энергодаре "прилетело" в гостиницу, которую облюбовали оккупанты

В Запорожье был "прилет" в гостиницу, где тусили оккупанты.
В Запорожской области во временно захваченном Энергодаре раздались взрывы в гостинице, которую облюбовали оккупанты.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Утром в воскресенье в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в гостиницу "Алиса" и повреждении заведения. Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты", — рассказал Орлов.
Напомним, что российские войска постоянно обстреливают Энергодар. В городе большие проблемы со светом и водоснабжением.
30 сентября российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС в Энергодаре Игоря Мурашова. 3 октября оккупанты его отпустили. Мурашов решил отрешиться от собственных обязанностей.
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