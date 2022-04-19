Во временно захваченном РФ Энергодаре оккупанты директором школы назначили электрика АЭС

Оккупационные власти Энергодара во главе с коллаборантом Андреем Шевчиком представили коллективу Энергодарской гимназии № 2 нового "директора".

В Энергодаре Запорожской области, который захватили российские оккупанты, незаконные власти производят кадровые перестановки.

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской ОГА.

Так, оккупанты сменили директора в одной из школ города.

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"Оккупационные власти Энергодара во главе с коллаборантом Андреем Шевчиком представили коллективу Энергодарской гимназии № 2 нового "директора". Это Вадим Каретников — большой поклонник "русского мира". Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и не имеет профильного образования для такой должности. Ранее эта личность работала электриком на АЭС", — сообщают в Запорожской ОГА.

Сейчас в Запорожской области продолжаются бои ВСУ с российскими оккупантами в Пологовском районе. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов региона.



За прошедшие сутки в результате боевых действий добавились разрушения в городе Орехов. В результате применения оккупантами реактивных систем залпового огня и других средств артиллерийского поражения повреждены жилые дома в Гуляйполе Пологовского района, травмирован один человек, а также села Степное и поселки Малокатериновка Запорожского района.

Напомним, что российские оккупанты начали рыть окопы вокруг курортной Кирилловки в Запорожской области. О действиях захватчиков, вошедших в поселок несколько недель назад, сообщают местные жители. Кроме того, люди говорят, что на базах отдыха армия страны-агрессора установила "Грады".