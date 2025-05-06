Во время атаки на Украину ПВО сбила 54 беспилотника: какие области пострадали

Атака беспилотниками по Украине / © ТСН.ua

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Во время атаки по Украине в ночь на 6 мая силы противовоздушной обороны сбили 54 российских беспилотника. Еще 70 дронов-имитаторов не достигли своих целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 6 мая российская армия атаковала Украину 136 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Приморск (оккупированная часть Запорожской области).

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Воздушное нападение России отражали украинская военная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на утро подтверждено сбитие 54 дронов типа «Шахед» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре Украины. Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Отмечается, что еще один российский дрон находится в воздухе, боевая работа продолжается.

Из-за атаки атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Напомним, в ночь на 6 мая под массированной атакой российских дронов оказался Харьков. Оккупанты попали 20 беспилотниками по восьми локациям в четырех районах города. На огромном рынке «Барабашово» уничтожены десятки торговых павильонов. Под обстрелы попали также жилые дома и авто.

Враг также атаковал Одесскую область своими дронами. Был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома. Погиб человек.