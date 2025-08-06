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- Украина
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Во время атаки на Запорожский район враг удари по базе отдыха: в ГСЧС показали фото
Из-за авиаударов по базе отдыха в Запорожском районе пострадали и погибли люди.
Во время атаки на Запорожский район под утро 6 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха. Спасатели показали фото разрушений.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
6 августа в период с 05:55 по 06:10 российская армия нанесла удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района.
Спасатели информируют о двух погибших и 12 раненых. Среди них раненых, по подтвержденной информации, оказались по меньшей мере двое детей. Количество пострадавших уточняется.
Спасатели передали пострадавших бригадам экстренной медицинской помощи, а также эвакуировали отдыхающих из очагов опасности.
Чрезвычайники тушат пожары надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории.
Из-за вражеской атаки повреждены девять одноэтажных домиков для отдыха.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Из-за атаки на Запорожский район погибли два человека, еще 12 — получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом и среднем состояниях.