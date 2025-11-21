Во время атаки РФ на Тернополь погибла 7-летняя гражданка Польши: что известно

Тернополь / © Национальная полиция Украины

Реклама

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Тернополе погибла 7-летняя девочка Амелия Гжеско, которая имела польское гражданство, и ее мать Оксана.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир.

Трагедия вызвала острую реакцию в Польше, где премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент жестокостью, которая должна остановить войну.

Реклама

«Амелии было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе во время жестокого ракетного нападения России. Она никогда не осуществит ни одной из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Это тоже война за будущее наших детей», — прокомментировал Туск.

Амелия Гжесько, погибшая в результате атаки РФ.

Факт гибели польской гражданки подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, отметив, что ведомство «постоянно поддерживает контакт с властями Тернопольской области».

Погибшая Амелия Гжесько была ученицей 2-го класса Тернопольской общеобразовательной школы I-III ступеней №27. Как сообщили в учебном заведении, девочка и ее мама Оксана «сгорели заживо», «обнимая друг друга», во время атаки, разрушившей их жилой дом.

«Вся наша школьная семья скорбит о непоправимой потере: Амелия, светлая девочка, маленький Ангелочек, больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников, не согреет светлым взглядом…», — отметили в школе.

Реклама

Ранее мы писали, что жертвами русского в Тернополь 19 ноября стали Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.

Также в Тернополе спасатели, работавшие на месте разрушенного дома, нашли и вернули хозяевам двух кошек, скрывшихся после взрыва. Находка стала «маленькой, но важной победой жизни» на фоне трагических событий.

Ранее сообщалось, что в Тернополе российская ракета убила дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской.