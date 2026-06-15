Оккупанты повредили здание Высшего антикоррупционного суда: как выглядит ВАКС (фото)

ВАКС после атаки РФ 15 июня / © Высший антикоррупционный суд/Facebook

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В результате массированной атаки РФ ночью 15 июня пострадало здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский», — отметили там.

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Как видно из официальных фото, в здании выбиты окна.

Сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.

В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.

© Высший антикоррупционный суд/Facebook

© Высший антикоррупционный суд/Facebook

Удар РФ по Киеву 15 июня — последние новости

Киев оказался в эпицентре массированной атаки россиян в ночь на 15 июня. Страна-агрессорка, по данным властей, попала в 40 объектов. Среди них — Художественный арсенал на Печерске, Высший антикоррупционный суд, Киево-Печерская лавра, жилые дома и другое.

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По состоянию на 8:30 в Киеве количество пострадавших в результате российского удара возросло до 30 человек, среди них двое детей.

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