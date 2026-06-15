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Оккупанты повредили здание Высшего антикоррупционного суда: как выглядит ВАКС (фото)
В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.
В результате массированной атаки РФ ночью 15 июня пострадало здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский», — отметили там.
Как видно из официальных фото, в здании выбиты окна.
Сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.
В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.
Удар РФ по Киеву 15 июня — последние новости
Киев оказался в эпицентре массированной атаки россиян в ночь на 15 июня. Страна-агрессорка, по данным властей, попала в 40 объектов. Среди них — Художественный арсенал на Печерске, Высший антикоррупционный суд, Киево-Печерская лавра, жилые дома и другое.
По состоянию на 8:30 в Киеве количество пострадавших в результате российского удара возросло до 30 человек, среди них двое детей.