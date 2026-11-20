Полиция Польши / © PAP

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Во время массированной ракетной атаки России на Украину 20 ноября в воздушном пространстве соседней Польши зафиксировали неизвестные летательные объекты. В двух воеводствах была объявлена воздушная тревога. Раздались взрывы, на нескольких локациях упали неизвестные объекты.

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Спикер Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский сообщил, что сейчас проверяют «два возможных случая» нарушения воздушного пространства страны около 6:30, а также «что это могли быть за объекты».

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«Этой ночью мы наблюдали за ракетной и дроновой атакой Российской Федерации на Украину. Мы уже получили первые сообщения от жителей о возможных местах падения», — подчеркнул он.

Пока известно, что первый инцидент касается района вокруг Рудника-над-Санемом, который находится в подкарпатском воеводстве. Второй — районов вокруг Хмелека и Нового Липовца в Люблинском воеводстве.

Взрывы в Польше

Жители Подкарпатского воеводства сообщали о громком взрыве, вспышке в небе и дрожании домов. В частности, сообщения поступали из Билгораи, Рудника-над-Санемом и Олешице в Любачивском уезде.

В Сети распространяют видео, на котором зафиксирован взрыв вблизи польского села Хмилек. Населенный пункт расположен примерно в 46 километрах от границы с Украиной.

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«Я слышал взрыв, потому что живу в 7 км. Везде тревога, и школы еще не отменили занятия», — сообщил RMF24 слушатель, живущий недалеко от Хмилека.

Кроме того, житель Рудника-над-Санемом рассказал, что «какой-то объект взорвался у леса, было много дыма».

Власти польского города и гмины Рудник-над-Санем обратились к жителям со срочным предупреждением. В сообщении, обнародованном на официальной странице муниципалитета, людей призывали быть особенно осторожными и без необходимости не покидать дома. В частности, детей просят не отправлять в школы.

«Просим оставаться дома, если нет необходимости выходить. Дети должны оставаться дома и не идти в школы», — говорится в обращении местных властей.

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Падение воздушных целей

Издание RMF24 сообщило, что в Люблинском воеводстве, вблизи населенного пункта Новый Липовец в Билгорайском уезде, обнаружили обломки упавшего на землю летального объекта. На месте ликвидируют пожар. Районная прокуратура в Люблине расследовала дело о неопознанных летательных объектах в уезде.

Прокурор Марцин Козак сообщил, что подтверждено падение одного летательного объекта в населенном пункте Новый Липовец. По его словам, в связи с этим инцидентом на место отправились полицейские вместе с прокурором.

Староста Билгорайского уезда Анджей Шарлип подтвердил информацию о взрыве в Люблинском воеводстве. В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить, произошло ли это именно вблизи населенного пункта Хмелек.

«Действительно, что-то упало на территории Билгорайского уезда, был слышен взрыв», — заявил он в эфире Polsat News.

По словам Анджея Шарлипа, на месте падения неизвестного объекта работают соответствующие службы. Он заверил, что в результате инцидента никто не пострадал и угрозы для местных жителей нет.

Железная дорога остановила движение

В Руднике-над-Санемом очередной железнодорожной станции услышал громкий звук взрыва вблизи железнодорожной инфраструктуры. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что после этого было остановлено движение на отдельном участке.

По его словам, при осмотре территории видимых повреждений железнодорожной инфраструктуры не было обнаружено. Министр также сообщил, что до 07:33 железнодорожное движение было остановлено на всей территории Подкарпатского воеводства. Позже ограничения остались только на линии №068 на отрезке Ниско — Рудник-над-Санем — Лентовня.

Сейчас там работают две специальные дрезины, которые проверяют, безопасно ли движение поездов.

Реакция властей — заявления Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил срочный доклад от руководителей Министерства обороны и Министерства внутренних дел по ситуации в Билгорайском уезде из-за нарушения воздушного пространства страны.

«Я получил срочный доклад от руководителей Минобороны и МВД. Пока угрозы нет, на месте работают соответствующие службы», — написал он в соцсети X.

Воздушная тревога в Польше 20 ноября

Около 6:50 Правительственный центр безопасности (RCB) разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств срочные уведомления об угрозе авиаудара. Людей призывали перейти в безопасные места. После 7:30 утра тревога по авиаудару для регионов была отменена.

Отметим, около 03:00 Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с российскими ударами по украинской территории «активированы необходимые силы и средства польской системы противовоздушной обороны».

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