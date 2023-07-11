Во время авиаудара в Орехове погибли супруги-железнодорожники: у них осталась маленькая дочь

"Укрзализныця" заявила, что будет заботиться о восьмилетнем ребенке погибших.

Во время авиационного удара управляемыми авиабомбами по пункту выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области погибли супруги-железнодорожники. У них осталась восьмилетняя дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Враг продолжает убивать гражданское население. Жертвами российских извергов стали железнодорожники, которые, несмотря на свой выходной, продолжали помогать людям, несмотря на опасность", — рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

В компании рассказали, что Виталий Юшко 1976 года рождения на железнодорожном транспорте начал работать еще в 1995 году электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги, там же впоследствии работал электромехаником, старшим электромехаником. Его жена Ольга Очкас, 1978 года, работала на станции Ореховская. Она с 2004-го работала дежурной по станции.

"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности", — говорится в сообщении "УЗ"

"Укрзализныця" заявила, что будет заботиться о восьмилетнем ребенке погибших железнодорожников до его совершеннолетия.

Авиаудар по школе в Орехове

9 июля РФ ударила авиабомбой по школе в Орехове, где выдавали гуманитарку. Авиабомба почти полностью разрушила здание. Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи.

После того, как разбор завалов был завершен, стало известно, что кафиры убили семь человек. Спасенные ранены различной степени тяжести, их госпитализировали.

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